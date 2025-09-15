ФСБ и СК ликвидировали группировку, которая вывела из РФ 2,5 млрд рублей

Злоумышленники вели противоправную деятельность в Московской, Ленинградской и Самарской областях.

Российские силовые структуры совместно со Следственным комитетом страны обезвредили организованную преступную группу, участники которой вывели с территории России 2,5 миллиарда рублей и спонсировали Вооруженные силы Украины. Соответствующие данные огласили сотрудники Центра общественных связей при ФСБ и официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Известно, что пятеро членов ОПГ задержаны,а ее организатор - гражданин Латвии, бенефициар международного холдинга, в настоящее время объявлен в международный розыск.

В Московской, Ленинградской и Самарской областях пресечена противоправная деятельность руководителей и сотрудников группы микрокредитных компаний, связанная с выводом за рубеж более 2,5 млрд рублей, предназначенных в том числе для финансирования террористической деятельности на территории России. ЦОС ФСБ РФ

Участниками преступной группы было совершено порядка 500 финансовых переводов. Двое фигурантов уголовного дела систематически перечисляли денежные средства в иностранной валюте для поддержки ВСУ. Также они обеспечивали солдат армии киевского режима транспортными средствами, которые использовались для осуществления террористической деятельности на территории России.

Фото и видео: ЦОС ФСБ РФ, Следственный комитет РФ