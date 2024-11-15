Под Кировом подростка задержали при попытке диверсии по заданию Киева

Подозреваемый дал признательные показания.

Российские силовые структуры задержали на территории Кировской области 16-летнего подростка, который за денежное вознаграждение от украинских спецслужб пытался совершить диверсию на объекте инфраструктуры Транссибирской железнодорожной магистрали. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественных связей ФСБ РФ и Следственного комитета страны. Подозреваемым стал местный житель 2008-го года рождения.

Он собирался поджечь два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки главных путей кировского участка магистрали, повреждение которых могло повлечь техногенную катастрофу в виде столкновения или схода следовавших на данном участке поездов. пресс-служба СК РФ

В профильном ведомстве указали, что юноша собирался совершить в вечернее время по команде иностранного куратора. Однако юношу задержали на месте преступления. Транспортная инфраструктура не была повреждена. Оперативники изъяли у подозреваемого компоненты, необходимые для создания самодельных зажигательных устройств. Также выявлена переписка в мессенджере Telegram с киевскими представителями. В отношении злоумышленника ведется уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 281 УК РФ. За данные криминальные деяния молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Фигурант расследования находится под стражей.

Жительницу Херсонской области задержали за оказание финансовой помощи ВСУ.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости