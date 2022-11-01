Жительницу Херсонской области задержали за оказание финансовой помощи ВСУ

Россиянка обвиняется в госизмене.

Сотрудники российского силового ведомства на территории Херсонской области задержали 42-летнюю местную жительницу. В настоящее время гражданка страны подозревается в финансировании Вооруженных сил Украины. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы регионального управления ФСБ РФ. В отношении злоумышленницы ведется уголовное дело по 275 статье УК РФ. Речь идет о государственной измене. Женщина во время допроса объяснила следователям, что начала переводить денежные средства армии киевского режима после того, как увидела в социальных сетях пост своей знакомой с призывом поддержать бойцов ВСУ.

Проведенными оперативно-разыскными мероприятиями установлено, что подозреваемая в период с февраля 2022 года по сентябрь 2023 года осуществляла переводы денежных средств на нужды ВСУ в целях приобретения медицинского и военного снаряжения. пресс-служба УФСБ РФ по Херсонщине

ФСБ задержала агента военной разведки Украины.

Фото и видео: УФСБ России по Херсонской области