ФСБ задержала агента военной разведки Украины

Злоумышленник проходит по статье УК РФ за госизмену.

Представители российского силового ведомства страны задержали гражданина, передававшего военной разведке киевского режима сведения о работе одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса, размещенного на территории Центрального федерального округа. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественных связей ФСБ РФ. Известно, что подозреваемым стал мужчина 2003 года рождения Он обвиняется по уголовной статье за государственную измену.

По заданию кураторов за денежное вознаграждение злоумышленник осуществлял сбор и передачу сведений, фото- и видеоматериалов о производственной деятельности. ЦОС ФСБ РФ

В Нижнем Тагиле пресекли теракт на электроподстанции, питающей предприятие ВПК.

Фото и видео: ЦОС ФСБ РФ