В Нижнем Тагиле пресекли теракт на электроподстанции, питающей предприятие ВПК

Силовики раскрыли попытку местного жителя совершить преступления в Свердловской области по заданию украинских кураторов.

Российские силовые структуры предотвратили теракт на территории Нижнего Тагила. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественных связей ФСБ РФ. Известно, что подозреваемый планировал совершить преступление на электроподстанции, питающей одно из предприятий венно-промышленного комплекса страны и инфраструктуру Свердловской железной дороги. Мужчина в настоящее время уже дал признательные показания.

В Свердловской области задержан функционер запрещенной в России проукраинской террористической организации, гражданин РФ 1997 года рождения, планировавший за денежное вознаграждение осуществить террористический акт. ЦОС ФСБ РФ

У задержанного оперативники нашли компоненты для изготовления самодельных зажигательных устройств, а также переписка в мессенджере Telegram с киевскими спецслужбами. Следственный комитет возбудил в отношении злоумышленника уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 205 УК РФ. Наказание предусматривает до 15 лет заключения. Сейчас фигурант расследования находится под стражей.

ФСБ показала видео задержания украинского агента, который готовил теракт на ж/д в Севастополе.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России