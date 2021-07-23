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Путин заявил об "уникальном" предложении по вовлечению японцев в экономику Курил

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Президент России назвал анонсируемые идеи "уникальными и беспрецедентными".

Президент Владимир Путин на совещании с членами Совета Безопасности рассказал о готовящихся предложениях для участия в бизнесе на Курильских островах. Они будут представлены Японии. Конкретные идеи пока неизвестны. 

Путин также попросил главу правительства Михаила Мишустина уделить особое внимание проблемам Курильским островам. "Мы с японскими партнерами давно реализуем работу по тому, чтобы создать необходимые условия для участников экономической деятельности", — добавил президент.

Отметим, что в ближайшие дни начнется поездка Путина на Дальний Восток. 

Ранее ЦБ повысил ключевую ставку до 6,5% годовых.

Видео: YouTube / Россия 24

 

Теги: курилы, япония
Категории: Новости России, Лента новостей,

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