ЦБ повысил ключевую ставку до 6,5% годовых

Такой показатель был в октябре-декабре 2019 года.

Банк России поднял ключевую ставку до 6,5% годовых. Регулятор поднял ставку на один процентный пункт по итогам заседания.

Отметим, что показатель вернулся на уровень октября-декабря 2019 года.

За последние семь лет так резко ЦБ ключевую ставку не поднимал. В 2014 года регулятор поднял ставку сразу на 6,5 процентного пункта, до 17% годовых. Произошло это на фоне ослабления рубля и инфляционных рисков.

Данная мера помогает снизить инфляционные риски и крепить курс российской валюты. При этом могут вырасти проценты по кредитам и депозитным вкладам.

Напомним, что в июне этого года Центробанк уже поднимал ключевую ставку до 5,5% годовых.

Видео: Банк России