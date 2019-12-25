В Забайкалье более 30 вагонов двух грузовых поездов сошли с рельсов. Об этом рассказали представители региональной железной дороги. Известно, что в районе перегона Нанагры - Урюм сошли 34 вагона на двух грузовых поездах.
В настоящее время движение по перегону приостановлено. Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет.
пресс-служба РЖД по Забайкалью
Из-за произошедшего пришлось отменить движение пригородных составов под номерами №6221 Ксеньевская - Зилово, №6220 Зилово - Ксеньевская. Специалисты организовали передвижение пассажиров за счет автомобильного транспорта. Из-за схода вагонов также задерживаются поезда дальнего следования под №2 Москва - Владивосток и №392 Чита - Благовещенск. В ГУ МЧС уточнили, что возможна задержка еще четырех составов.
В ликвидации последствий аварии принимают участие восстановительные поезда.
На Заневской площади в Петербурге трамвай сошёл с рельсов.
Фото: ГУ МЧС по региону
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