На Заневской площади в Петербурге трамвай сошёл с рельсов

Инцидент произошел возле станции метро "Новочеркасская".

Вечером 12 июля в Красногвардейском районе на Заневской площади трамвай №39 сошёл с рельсов. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Свидетели рассказали, что при повороте один из вагонов съехал на дорогу. По словам автомобилистов, инцидент усложнил дорожное движение. Через полтора часа трамвайное движение было восстановлено. Информация о пострадавших не поступала.

Можно предположить, что инцидент произошёл из-за того, что пару дней назад на Заневской площади из-за жары лопнул трамвайный рельс.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер