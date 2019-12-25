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На Заневской площади из-за жары лопнула трамвайная рельса
Сегодня, 17:48
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На Заневской площади из-за жары лопнула трамвайная рельса

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На данный момент движение полностью восстановлено.

Трамваи застряли на Заневской площади из-за лопнувшей рельсы. Она не выдержала петербургской жары. Информация об этом появилась в издании "Мегаполис".

Проезд оказался заблокирован в сторону моста Александра Невского. На данный момент движение восстановили, сообщил "Деловой Петербург". В пробке из трамваев водителям пришлось провести 1,5 часа. 

С 7 по 9 июля в Петербурге ожидается аномальная жара. Температура воздуха днем будет прогреваться до +32 градусов. 

Фото: "Мегаполис"

Теги: жара, пробка, рельсы, трамвай
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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