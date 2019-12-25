На Заневской площади из-за жары лопнула трамвайная рельса

Трамваи застряли на Заневской площади из-за лопнувшей рельсы. Она не выдержала петербургской жары. Информация об этом появилась в издании "Мегаполис".
Проезд оказался заблокирован в сторону моста Александра Невского. На данный момент движение восстановили, сообщил "Деловой Петербург". В пробке из трамваев водителям пришлось провести 1,5 часа.
С 7 по 9 июля в Петербурге ожидается аномальная жара. Температура воздуха днем будет прогреваться до +32 градусов.
Фото: "Мегаполис"
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