На Заневской площади из-за жары лопнула трамвайная рельса

На данный момент движение полностью восстановлено.

Трамваи застряли на Заневской площади из-за лопнувшей рельсы. Она не выдержала петербургской жары. Информация об этом появилась в издании "Мегаполис".

Проезд оказался заблокирован в сторону моста Александра Невского. На данный момент движение восстановили, сообщил "Деловой Петербург". В пробке из трамваев водителям пришлось провести 1,5 часа.

С 7 по 9 июля в Петербурге ожидается аномальная жара. Температура воздуха днем будет прогреваться до +32 градусов.

Фото: "Мегаполис"