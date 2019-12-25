МЧС предупреждает петербуржцев об ухудшении погоды в ближайшие дни

Во вторник, 6 июля, главное управление МЧС России по Петербургу предупредило горожан об ухудшении погодных условий. По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", с 7 по 9 июля ожидается аномальная жара.
Специалисты отмечают, что среднесуточная температура воздуха отклоняется от климатической нормы на примерно 10 градусов. Таким образом, температура воздуха днем будет прогреваться до +32 градусов.
Этим летом погода в Петербурге побила множество рекордов.
Ранее мы писали, что в Петербурге 6 июля воздух прогреется до +32 градусов.
Фото: Piter.tv
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