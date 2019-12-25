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МЧС предупреждает петербуржцев об ухудшении погоды в ближайшие дни
Сегодня, 13:25
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МЧС предупреждает петербуржцев об ухудшении погоды в ближайшие дни

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Аномальную жару прогнозируют до 9 июля.

Во вторник, 6 июля, главное управление МЧС России по Петербургу предупредило горожан об ухудшении погодных условий. По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", с 7 по 9 июля ожидается аномальная жара. 

Специалисты отмечают, что среднесуточная температура воздуха отклоняется от климатической нормы на примерно 10 градусов. Таким образом, температура воздуха днем будет прогреваться до +32 градусов. 

Этим летом погода в Петербурге побила множество рекордов. 

Ранее мы писали, что в Петербурге 6 июля воздух прогреется до +32 градусов.

Фото: Piter.tv

Теги: жара, мчс петербург, прогноз погоды
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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