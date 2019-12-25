В Петербурге 6 июля воздух прогреется до +32 градусов

В ближайшие три дня в небе над Петербургом появятся облака, но по-прежнему дождей не ожидается.

Погоду в Петербурге 6 июля продолжит формировать периферия обширного антициклона. Из-за этого в городе будет малооблачно и без осадков. Об этом в Facebook сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха во вторник ещё немного повысится. Днем термометры могут достичь отметки в +30..+32 градуса. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.

В ближайшие три дня в небе над Петербургом появятся облака, но по-прежнему дождей не ожидается. В пятницу станет прохладнее, хоть и незначительно.

В Ленобласти 6 июля ожидается до +31 градуса.

Фото: Piter.tv