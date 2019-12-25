Нынешний июнь стал самым теплым за всю историю в Петербурге

Первые дожди, по словам синоптика Михаила Леуса, придут в середине следующей недели.

Утром в четверг, 1 июля, ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус подвел итоги июня 2021 года на своей странице в Instagram.

В Санкт-Петербурге июнь 2021 года стал самым тёплым за всю историю инструментальных наблюдений за погодой! Среднемесячная температура воздуха составила +21,4°, что на 5,3° выше климатической нормы, и на 0,9° выше результата прежнего рекордсмена – июня 1999 года. поделился специалист

За месяц средняя температура воздуха ни разу не опустилась ниже климатической нормы. Однако поставить рекорд по "сухости" не вышло. Рекорд 1853 года в 5 миллиметров побить не удалось. В то же время июнь 2021 года стал самым сухим за последние как минимум 70 лет. Всего за месяц выпало 22,1 мм дождя, что составляет 32% от месячной нормы, причем большая часть осадков пришлась на 26 июня.

Июль тоже обещает быть теплым на 2,5 градуса выше нормы.

Дождей ожидается ниже нормы на 20-40%, причём первые июльские дожди придут в Питер лишь в середине следующей недели. уточнил Леус

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Фото: Piter.tv