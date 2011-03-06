На территории Петропавловской крепости поздравили лучших выпускников петербургских вузов

Участники церемонии получили благодарность губернатора и бронзового сфинкса.

В Атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости чествовали лучших выпускников петербургских вузов. На мероприятии в последний день июня побывал и корреспондент Piter.tv.

В мероприятии приняли участие молодые люди, которые отличились в реализации образовательных проектов, издании научных статей, победах во всероссийских и международных конкурсах. Полуденный выстрел из сигнального орудия посвятили бывшим студентам.

Мы будем рады и заинтересованы в том, чтобы вы связали свою профессиональную карьеру с Санкт‑Петербургом. А если решите уехать в другое место, будете посланниками нашего города и своих университетов. Владимир Княгинин, вице-губернатор Петербурга

Во время церемонии выпускникам вручили благодарственное письмо губернатора Петербурга и бронзового сфинкса. Он символизирует мудрость, сильный характер и интеллект.

В конце мероприятия почетный выпускник Артем Хлудин произнес торжественную речь, в которой поблагодарил правительство города, губернатора, председателя совета ректоров Алексея Демидова, руководителей и весь преподавательский состав системы высшего образования в Петербурге за весомый вклад в будущее, а также родителей и друзей, за поддержку и веру.

После этого Хлудин вместе с Анной Моревой и Александром Лилик – лучшими выпускниками университета ГПС МЧС – совершил полуденный выстрел из пушки со стены Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.

Всего в 2021 году вузы города окончили более 71 тыс. студентов.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что вузам города рекомендуют начать учебный год в смешанном формате.

Фото: Анастасия Косичкина / Piter.tv