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Петербургские студенты смогут учиться в очном формате только при наличии справки о прививке
Сегодня, 19:55
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Петербургские студенты смогут учиться в очном формате только при наличии справки о прививке

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Вузам города рекомендуют начать учебный год в смешанном формате.

На заседании Совета ректоров вузов Петербурга и Ленобласти было принято решение, что учиться в очном формате смогут только те студенты, у которых будет в наличии справка о прививке, документы о наличии антител или противопоказаниях к прививкам. Об этом во вторник, 29 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя совета Алексея Демидова.

Кроме того, на заседании обсуждался вопрос о допуске студентов в общежития. Демидов заявил, что в настоящий момент окончательного решения нет – стоит ли запрашивать у студентов при заселении ПЦР-тест или сертификат о вакцинации.

Ранее мы писали, что в Петербурге полностью завершили вакцинацию 26% взрослого населения.

Фото: pexels.com

Теги: вузы, очный формат, справка, студенты
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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