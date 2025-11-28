Ввоз свинины через Большой порт Петербурга вырос почти в 40 раз

С начала года в страну через Северную столицу ввезли более 435 тыс. тонн продуктов животного происхождения.

С начала 2026 года объем ввоза мяса и мясопродуктов через Большой порт Петербурга достиг 151,5 тыс. тонн. Поставки выросли на 9%, а свинины ввезли почти в 38,5 раза, сообщили в пресс-службе Северо-Западном управлении Россельхознадзора.

Лидерами по объему ввоза стали рыба и морепродукты — их поступило 217 тыс. тонн. На втором месте — мясо и мясные продукты (151,5 тыс. тонн), далее следуют корма и кормовые добавки — 50 тыс. тонн и 166 тыс. литров соответственно. Кроме того, в страну доставили 8,9 тыс. тонн молочной продукции и 7,8 тыс. тонн прочих товаров.

Среди других грузов, прошедших через петербургский морской порт, — ланолин, аминокислоты и фармацевтические субстанции. Ключевыми поставщиками выступили Бразилия, Китай, Чили, Эквадор, Аргентина, Индия, Вьетнам, Перу, Уругвай, Парагвай, Турция, Италия и Франция. Всего с января по 22 октября через Большой порт прошло 435,7 тыс. тонн продукции животного происхождения.

Динамика поставок по сравнению с тем же периодом прошлого года демонстрирует заметный рост: ввоз кормов и кормовых добавок вырос на 38,9%, мяса птицы — на 33,5%. Объём поставок мяса и мясопродуктов увеличился на 9%, при этом поставки свинины подскочили почти в 38,5 раза. Импорт рыбы и морепродуктов прибавил 4,1%.

Ранее эксперты прогнозировали, что общий объем экспорта РФ по всем видам мяса может превысить импорт на 40%.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)