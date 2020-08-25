Петербург станет ключевым хабом нового Трансарктического коридора

К 2030 году порты Северо-Запада России, включая Санкт-Петербург, Калининград, Мурманск и Архангельск, интегрируются в новый Трансарктический транспортный коридор (ТТК). Об этом было объявлено на Международном транспортно-логистическом форуме, пишет "Деловой Петербург".

Новый маршрут соединит порты от Владивостока и Находки до Европы и Латинской Америки. Ключевым звеном станет Северный морской путь (СМП), который обеспечит проход судов от архипелага Новая Земля до мыса Дежнёва. Советник президента Игорь Левитин подчеркнул, что привлекательность маршрута заключается не только в сокращении сроков доставки по сравнению с Суэцким каналом. Главные преимущества — это безопасность и предсказуемость.

Зампредседателя Госкомиссии по развитию Арктики Владимир Панов пояснил, что маршрут проходит исключительно по российским водам, где отсутствуют угрозы пиратства и санкционного давления, характерные для южных коридоров. По его словам, такая нестабильность в других регионах приводит к росту цен на энергоресурсы и продовольствие.

Для полноценного запуска коридора необходимо развитие сопутствующей инфраструктуры: железных дорог, автотрасс, аэропортов и портовых мощностей. Россия уже тестирует возможность работы СМП в восточном направлении в течение всего года, проводя экспериментальные рейсы газовозов.

Проект планируется реализовывать с привлечением частного капитала, в том числе иностранного. Интерес к участию уже проявили Китай, Индия и Южная Корея (которая планирует тестовый рейс контейнеровоза в сентябре).

Ранее мы сообщили о том, что экспорт дизтоплива по Балтике вырос более чем на 20%.

