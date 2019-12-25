Экспорт дизтоплива по Балтике вырос более чем на 20%

В СМИ уточнили, что серия инцидентов в портах Приморск и Усть-Луга осложнила экспорт нефтепродуктов с 25 марта.

Экспорт дизельного топлива по Балтике вырос на 22 процента по сравнению с февралем. Однако уже в апреле объемы могут быть ниже из-за украинских атак беспилотниками на порты Приморск и Усть-Луга. Соответствующее заявление сделали журналисты в эфире издания "РБК" со ссылкой на материалы, полученные из Центра ценовых индексов (ЦЦИ),

Они сообщили о том, что Россия в марте текущего года нарастила экспорт дизельного топлива из балтийских морских портов на 22 процентов по сравнению с февралем, а также на 34 процента по сравнению с мартом прошлого года — до 1,78 миллионов тонн. Известно, что большая часть (порядка около 1,16 миллионов тонн) была отгружена в менее затронутый авариями порт Приморска. Через морской порт Усть-Луга удалось экспортировать 400 тысяч тонн энергетического ресурса, что оказалось на 80 процентов больше по сравнению с прошлым месяцем и на 100 процентов больше в годовом выражении.

