В морском порту Петербурга не пропустили партию риса из Мьянмы без документов

Исходя из положений действующего российского законодательства, эта партия риса запрещена к дальнейшему ввозу на территорию страны.

В морском порту Санкт-Петербурга сотрудником Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора выявлен факт несоответствия партии риса весом 260 тонн, прибывшей из Мьянмы, требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Государственным инспектором ведомства установлено, что данная партия продовольственного товара не сопровождается декларацией соответствия техническим регламентам Евразийского экономического союза и необходимыми результатами лабораторных исследований.

Фото: Pxhere