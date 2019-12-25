  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В морском порту Петербурга не пропустили партию риса из Мьянмы без документов
Сегодня, 9:43
135
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

В морском порту Петербурга не пропустили партию риса из Мьянмы без документов

0 0

Исходя из положений действующего российского законодательства, эта партия риса запрещена к дальнейшему ввозу на территорию страны.

В морском порту Санкт-Петербурга сотрудником Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора выявлен факт несоответствия партии риса весом 260 тонн, прибывшей из Мьянмы, требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции". Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

Государственным инспектором ведомства установлено, что данная партия продовольственного товара не сопровождается декларацией соответствия техническим регламентам Евразийского экономического союза и необходимыми результатами лабораторных исследований.

Исходя из положений действующего российского законодательства, эта партия риса запрещена к дальнейшему ввозу на территорию страны.

Ранее мы сообщили о том, что экспорт кормов из Петербурга и Ленобласти увеличился в три раза.

Фото: Pxhere

Теги: большой морской порт санкт-петербурга, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии