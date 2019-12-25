  1. Главная
В Большом порту Петербурга ввели новые правила судоходства
Сегодня, 8:14
Актуализация нормативных актов была проведена Министерством транспорта РФ и одобрена Министерством юстиции.

Большой морской порт Петербурга ввёл новые правила судоходства, включающие изменения в регулировании автономного судоходства и допуска кораблей с атомными силовыми установками. Информация об этом опубликована в издании "КоммерсантЪ".

Среди главных новшеств выделены дополнительные требования к беспилотным судам относительно особенностей навигации в пределах порта и взаимодействия с диспетчерскими службами. Помимо этого, документом определены специализированные места швартовки и якорные стоянки для судов с ядерной энергетической установкой, среди которых значатся объекты многофункционального морского терминала "Бронка".

Актуализация нормативных актов была проведена Министерством транспорта РФ и одобрена Министерством юстиции, что отражает необходимость адаптации транспортной инфраструктуры к новым условиям эксплуатации флота. Эти меры особенно актуальны для Петербургского порта, играющего ключевую роль в логистической сети Северо-Западного региона нашей страны.

Ранее мы сообщили о том, что порты Петербурга и Ленобласти наладили связь с Африкой.

Фото: Piter.TV

Теги: большой морской порт санкт-петербурга, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

