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Подозреваемую в убийстве подруги в Кудрово задержали
Сегодня, 10:19
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Подозреваемую в убийстве подруги в Кудрово задержали

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Женщина была убита в подъезде на Венской улице.

Подозреваемую в убийстве женщины в Кудрово задержали. Во время допроса она признала свою вину, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Петербургу.

Напомним, тело женщины обнаружили 21 июля в подъезде на Венской улице. У погибшей 1977-го года рождения зафиксировали огнестрельные ранения в области головы. Под подозрение попала ее подруга.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело об убийстве. 

Следствие установило, что в день убийства 50-летняя подозреваемая находилась в подъезде этого дома. По предварительным данным, она произвела не менее 2 выстрелов, а затем скрылась с места. Сторона обвинения будет ходатайствовать о том, чтобы женщину заключили под стражу. Назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается. 

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Фото: Piter.tv

Теги: кудрово, подруга, убийство
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия,

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