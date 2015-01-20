Подозреваемую в убийстве подруги в Кудрово задержали

Женщина была убита в подъезде на Венской улице.

Подозреваемую в убийстве женщины в Кудрово задержали. Во время допроса она признала свою вину, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Петербургу.

Напомним, тело женщины обнаружили 21 июля в подъезде на Венской улице. У погибшей 1977-го года рождения зафиксировали огнестрельные ранения в области головы. Под подозрение попала ее подруга.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Следствие установило, что в день убийства 50-летняя подозреваемая находилась в подъезде этого дома. По предварительным данным, она произвела не менее 2 выстрелов, а затем скрылась с места. Сторона обвинения будет ходатайствовать о том, чтобы женщину заключили под стражу. Назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

Подписывайтесь на нашу страничку в "ВКонтакте" и Telegram.

Фото: Piter.tv