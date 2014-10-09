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В убийстве жительницы Кудрово подозревают её подругу
Сегодня, 16:46
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В убийстве жительницы Кудрово подозревают её подругу

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Женщину объявили в розыск, она может быть вооружена.

Главной подозреваемой по делу об убийстве 44-летней жительницы Кудрово стала ее 49-летняя подруга. Об этом "Невским Новостям"  сообщил источник в правоохранительных органах.

Женщину объявили в розыск, она может быть вооружена. Известно, что подозреваемая является предпринимателем. Подруги некоторое время жили в одной квартире и иногда вместе путешествовали.

Изначально поступила информация, что на женщину напал неизвестный мужчина. Прибывшие полицейские нашли рядом с телом две гильзы.

Фото: Невские Новости

Теги: кудрово, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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