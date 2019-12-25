В Кудрово женщина-дизайнер получила смертельный выстрел в голову у квартиры подруги

Рядом с телом обнаружили 2 гильзы.

Накануне правоохранительные органы получили сообщение от женщины, которая рассказала, что на её подругу, пришедшую погостить к ней в Кудрово, было совершено нападение. Она получила смертельный выстрел в голову при выходе из парадной. Об этом стало известно Piter.TV.

Сотрудники полиции обнаружили тело жертвы нападения на Пражской улице. Рядом с трупом обнаружены 2 гильзы и кровоподтеки. Приметы стрелка не установлены.

Судя по информации telegram-канала Mash, 45-летняя погибшая занималась дизайном.

Ранее мы сообщили о том, что женщина обнаружила труп подруги в квартире на Луначарского.

Фото: Piter.TV