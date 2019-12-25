Женщина обнаружила труп подруги в квартире на Луначарского

В тот же день был задержан предполагаемый убийца. Он оказался рецидивистом.

В среду, 20 июля, в полицию поступила информация от петербурженки, которая обнаружила труп своей подруги в квартире на проспекте Луначарского. В этот же день удалось задержать подозреваемого в убийстве 43-летней женщины. Об этом стало известно Piter.TV.

Выехавшие на место правоохранители обнаружили тело со множественными гематомами в области груди и лица. Труп был направлен в морг для экспертизы.

Предполагаемого преступника задержали по горячим следам: им оказался 36-летний подозреваемый рецидивист. Он уже отбывал наказание по статье "причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности". Сейчас мужчина помещён в изолятор.

Ранее мы сообщили о том, что на пустыре в Невском районе нашли труп и ружьё.

Фото: Piter.TV