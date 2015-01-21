На пустыре в Невском районе нашли труп и ружьё

В отделение полиции Невского района Петербурга поступила информация от местного жителя. Он обнаружил труп мужчины с огнестрельным ранением на пустыре за домом по Якутской улице. Об этом стало известно Piter.TV.
Выехавшие на место оперативники обнаружили рядом с телом ружьё. Благодаря лицензии на оружие, удалось установить личность погибшего 55-летнего гражданина.
В кармане у мужчин был найден протокол медобследования с направлением к онкологу. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее мы сообщили о том, что в лесу Ленобласти нашли тело голого мужчины.
Фото: Piter.TV
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