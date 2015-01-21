На пустыре в Невском районе нашли труп и ружьё

В кармане у мужчины обнаружили врачебное заключение с направлением к онкологу.

В отделение полиции Невского района Петербурга поступила информация от местного жителя. Он обнаружил труп мужчины с огнестрельным ранением на пустыре за домом по Якутской улице. Об этом стало известно Piter.TV.

Выехавшие на место оперативники обнаружили рядом с телом ружьё. Благодаря лицензии на оружие, удалось установить личность погибшего 55-летнего гражданина.

В кармане у мужчин был найден протокол медобследования с направлением к онкологу. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что в лесу Ленобласти нашли тело голого мужчины.

Фото: Piter.TV