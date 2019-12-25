В лесу Ленобласти нашли тело голого мужчины

Голый труп был засыпан песком и завален досками.

В Тосненском районе Ленобласти в лесу грибники нашли тело мужчины. Об этом стало известно Piter.tv.

Информация о найденном голом теле в лесу у деревни Апраксин Бор поступила в полицию 17 июля. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили, что труп находится в яме. Голый труп был засыпан песком и завален досками. Рядом лежали ремень, куртка, банка от пива и гипсовый слепок.

Тело было с характерными гнилостными изменениями, на шее мужчины обнаружили колото-резаные раны. По факту убийства возбудили уголовное дело.

На прошлой неделе в обувном киоске на Заневском проспекте нашли мужчину в крови.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)