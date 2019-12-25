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В обувном киоске на Заневском проспекте нашли мужчину в крови
Сегодня, 8:59
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В обувном киоске на Заневском проспекте нашли мужчину в крови

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Тело направлено в морг для установления причины смерти.

Тело 56-летнего петербуржца обнаружили в обувном павильоне в Красногвардейском районе Петербурга. Об этом стало известно Piter.tv.

Полицию вечером 14 июля вызвала женщина. Она сообщила, что обнаружила в павильоне мужчину в крови. В павильоне у дома по Заневскому проспекту правоохранители нашли тело 56-летнего жителя Фрунзенского района со ссадинами на лице.

Тело направлено в морг для установления причины смерти.

Ранее полицейские раскрыли убийство 14-летней давности на Вербной улице.

Фото: Piter.tv

Теги: заневский проспект, тело
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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