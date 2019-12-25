Врач рассказал, как пациентам следует следить за состоянием здоровья.

Российский врач Александр Мясников назвал три самые частые ошибки при гипертонии. Информацией телеведущий поделился со зрителями программы "О самом главном" на канале "Россия-1". По словам специалиста, более миллиона человек по стране страдают гипертонией. При этом они допускают ошибки по контролю за своим состоянием здоровья.

В частности, доктор запретил при повышенном систолическом артериальном давлении пациентам не следить за рационом питания. Он призвал соблюдать строгую и контролировать массу тела.

Сколько бы таблеток вы ни пили, если вы продолжаете есть соленое, ничего хорошего не будет....Если у вас артериальная гипертония, ваша норма — полтора-два грамма поваренной соли в день. Александр Мясников, российский медик

Еще одной ошибкой доктор считает несоблюдение гипертониками предписанной дозировки лекарств. Он напомнил, что их нельзя принимать произвольно, а нужно употреблять препараты в соответствующей комбинации, определенной лечащим специалистом.

Мясников назвал популярное лекарство, провоцирующее кровоизлияние в мозг.

Фото: YouTube/О самом главном