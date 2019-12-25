Российский врач Александр Мясников назвал три самые частые ошибки при гипертонии. Информацией телеведущий поделился со зрителями программы "О самом главном" на канале "Россия-1". По словам специалиста, более миллиона человек по стране страдают гипертонией. При этом они допускают ошибки по контролю за своим состоянием здоровья.
В частности, доктор запретил при повышенном систолическом артериальном давлении пациентам не следить за рационом питания. Он призвал соблюдать строгую и контролировать массу тела.
Сколько бы таблеток вы ни пили, если вы продолжаете есть соленое, ничего хорошего не будет....Если у вас артериальная гипертония, ваша норма — полтора-два грамма поваренной соли в день.
Александр Мясников, российский медик
Еще одной ошибкой доктор считает несоблюдение гипертониками предписанной дозировки лекарств. Он напомнил, что их нельзя принимать произвольно, а нужно употреблять препараты в соответствующей комбинации, определенной лечащим специалистом.
Мясников назвал популярное лекарство, провоцирующее кровоизлияние в мозг.
Фото: YouTube/О самом главном
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