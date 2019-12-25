Врач посоветовал запивать лекарства обычной водой.

Доктор Александр Мясников рассказал, чем нельзя запивать лекарства от высокого холестерина. Об этом специалист заявил в программе "О самом главном" на канале "Россия-1". Запись эфира размещена на хостинге YouTube. Медик предупредил о невозможности запивать препараты для понижения уровня холестерина грейпфрутовым соком. Лучше отдать предпочтение воде, чтобы избежать негативного воздействия на организм.

Статины нельзя запивать грейпфрутовым соком. Он распадается по той же ферментной цепочке, может блокировать их действие. Александр Мясников, российский врач

Доктор Мясников раскрыл указывающую на серьезное заболевание деталь.

Фото: YouTube/О самом главном