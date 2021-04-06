Доктор Мясников раскрыл указывающую на серьезное заболевание деталь

Врач объяснил, на что может указать внешний вид ногтей.

Доктор Александр Мясников раскрыл указывающую на серьезное заболевание деталь. Об этом специалист сообщил зрителям программы "О самом главном" на телеканале "Россия-1". Запись эфира размещена на YouTube-платформе. Вместе с дерматологом Ириной Гостьевой врач заявил, что черное пятно на ногте может быть признаком меланомы, злокачественной опухоли, или гемангиомы.

Эксперты напомнили, что при появлении такого симптома следует срочно обратиться к медикам.При этом повреждение ногтя не является "абсолютным критерием" для конкретной болезни. В 90 процентах случаях такие изменения не будут признаками заболевания.

Гостева развеяла распространенный миф о том, что белые пятна на ногтях формируются из-за нехватки в организме магния или цинка. Она уточнила, что на самом деле этот эффект наблюдается, если в зону роста попадает воздух.

Доктор Мясников призвал россиян не бояться дешевых аналогов лекарственных средств.

Видео: YouTube / Россия 1