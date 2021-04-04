Доктор Мясников рассказал и преимуществе советской кухни

По его словам, увеличение количества россиян, страдающих лишним весом, связано со спецификой пищевой промышленности страны.

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о пользе советской кухни в эфире телеканала "Россия 1". По его словам кухня СССР была более натуральной.

Специалист отметил, что увеличение количества людей с лишним весом в России связано со спецификой пищевой промышленности. При производстве продуктов, по словам Мясникова, сейчас все чаще используют вкусовые заменители, а также в огромном добавляют сахар и пальмовое масло, чего не было в СССР.

У нас обязательно было первое, второе, третье и компот. И у нас не было толстых". Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

В одном из эфиров телеведущий рассказал о пользе украинской кухни, а также о преобладании в ней овощей и фруктов, которыми богата страна.

Ранее Мясников назвал главную ошибку при приготовлении картофеля.

Видео: Youtube / Россия 1