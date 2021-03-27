Эксперт назвал продукты, которые следует "позаимствовать" для собственного рациона питания.

Российский телеведущий Александр Мясников назвал главную ценность украинской кухни. Об этом специалист сообщил в эфире канала "Россия-1". Запись эфира опубликована на YouTube-платформе. Врач подчеркнул, что некоторые блюда подразумевают "не очень полезные вещи". В частности, они богаты большим количеством жиров, жирной и мучной пищи, мяса и калорийных продуктов. Однако Украина также имеет хорошие запасы овощей и фруктов, поэтому в рацион многих жителей также входят эти продукты.

Что украинцу съесть полкило овощей, полкило фруктов? Он может это сделать между первым и вторым завтраком. У него на первый завтрак борщ с пампушками, а на второй завтрак борщ с холодцом и галушками. А вот посередине овощи-фрукты по килограмму, этого он даже не считает. Александр Мясников, медик

Врач пояснил, что из украинской кухни следует заимствовать растительную пищу, а от высококалорийных и "плотных" блюд лучше отказаться.

Доктор Мясников назвал мешающие похудению продукты.

Видео: YouTube / Россия 1