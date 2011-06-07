Доктор Мясников назвал мешающие похудению продукты

Врач назвал вред фруктовых соков.

Доктор Александр Мясников назвал мешающие похудению продукты. Об этом телеведущий сообщил зрителям программы на телеканале "Россия-1". Телеведущий призвал россиян отказаться от употребления фруктовых соков из-за высокого содержания в них сахара. При этом медик назвал такие напитки сахарным раствором.

Выпив два стакана апельсинового или яблочного сока по пол-литра на завтрак, вы получили свои 15 кусков сахара с калориями. Александр Мясников, российский доктор

Врач напомнил, что в 100 граммах мандаринов содержится около 40 килокалорий. Такой же показатель фиксируется и в пиве. В связи с этим медик пришел к выводу, что в плане похудения мандарины такие же вредные, как и данный алкогольный напиток. Однако польза цитрусовых связана с витамином С, который помогает укрепить иммунитет. Самым полезным для организма человека Мясников считает грейпфрут. Но его соком нельзя запивать антибиотики и статины, снижающие холестерин.

Мясников дал три простых совета заболевшим россиянам.

Фото: YouTube/О самом главном