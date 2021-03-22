Он рекомендует изменить образ жизни и обращаться к врачу только в случае крайней необходимости.

Доктор Александр Мясников дал три простых совета заболевшим россиянам. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия-1".

Первым делом Мясников посоветовал изменить питание. По словам врача, необходимо избавиться от мучного и сладкого, а также обязательно включить в рацион овощи и фрукты. Он уточнил, что когда человек болеет, то начинает питаться по-другому.

Второй совет заключается в необходимости изменить образ жизни и заняться физическими упражнениями, поскольку они стимулируют работу всего организма. Мясников добавил, что если предыдущие советы не помогли, то заболевшим стоит обратиться к врачу.

Ранее Мясников назвал семь продуктов, позволяющих прожить до 100 лет.

Видео: YouTube / Россия 1