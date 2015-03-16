Мясников назвал семь продуктов, позволяющих прожить до 100 лет

Врач составил для зрителей список продуктов.

Доктор Александр Мясников назвал семь продуктов, позволяющих прожить до ста лет. Об этом телемедик заявил зрителям программы "О самом главном" на канале "Россия 1". Запись эфира доступна на YouTube-канале. Он перечислил продукты, которые, по его словам, доказано могут продлить человеку жизнь.

Мы много раз об этом говорили, называли продукты, говорили про полкило овощей и фруктов...Это овощи, фрукты, это морепродукты, рыба, это красное вино в умеренных количествах, это орехи, в частности, миндаль, это черный шоколад и чеснок. Александр Мясников, российский врач

Специалист уточнил, что просто вредных или полезных продуктов не существует. Он призвал отказаться от неправильного образа питания. Мясников добавил, что основным фактором для долгожительства остается наследственность.

Мясников назвал неочевидный симптом инфаркта.

Фото: YouTube/О самом главном