ФАС предложила крупным торговым сетям ограничить наценку на продукты

Речь идет об 11-ти торговых сетях, в число которых входят "Лента", "Вкусвилл", "Спар", "Азбука вкуса" и другие.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила крупным торговым сетям ограничить наценку на продукты. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Речь идет об 11-ти торговых сетях, в число которых входят "Лента", "Вкусвилл", "Спар", "Азбука вкуса" и другие. Отмечается, что ранее эти сети принимали на себя обязательства по ограничению наценок на продукты. В ФАС считают, что такой поступок ретейлеров не только повысит доступность некоторых продуктов питания, но и позитивно скажется на конкурентоспособности самих сетей.

Ранее мы сообщали, что ФАС проверит наценки на макароны, огурцы, помидоры и сыры.

Фото: Piter.tv