Эксперт напомнил о категориях пациентов с ослабленным иммунитетом.

Доктор Александр Мясников назвал группы россиян, для которых вакцина наименее эффективна. Об этом телемедик сообщил в эфире YouTube-проекта "СоловьевLIVE". Специалист уточнил, что препарат для профилактики коронавируса меньше всего воздействует на людей с хроническими заболеваниями или онкологией. Эксперт связывает эту ситуацию с ослабленным иммунитетом. Организм пациента не может выработать достаточное количество антител.

У них эффект от вакцины мы не можем ожидать в районе 90 процентов. Александр Мясников, российский доктор

Эксперт заявил, что лишь у половины онкологических больных и хроников вырабатывается после прививки иммунитет. По мнению специалиста, "это очень приличное значение". Врач добавил, что больной с раком тяжелого протекания COVID-19 не переживет.

Мясников назвал вирус, поразивший 95 процентов людей.

Фото и видео: YouTube/"СоловьевLIVE"