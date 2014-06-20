Врач рассказал о воздействии вируса Эпштейна-Барр на организм человека.

Доктор Александр Мясников назвал вирус, поразивший 95 процентов людей. Об этом специалист заявил в эфире телеканала "Россия-1". По сведениям специалиста, большинство людей заражается вирусом Эпштейна-Барра в детском возрасте, но проявляется эта инфекция гораздо позже. Обычно, заметить ее последствия можно при ослабленном из-за возраста иммунитете.

Активируясь, он вызывает жуткие болезни — лимфомы, ...лейкозы, рак головы и шеи, он играет роль в развитии рассеянного склероза. То есть, это уже серьезно, это вирус, который ведет к очень многим онкологическим заболеваниям. Александр Мясников, российский врач

Эксперт напомнил, что вирус может вовсе не проявиться в организме человека. Он призвал зрителей следить за своим иммунным барьером, придерживаться здорового образа жизни и следить за режимами сна и питания.

Доктор Мясников назвал пользу холестерина.

Фото: YouTube/О самом главном