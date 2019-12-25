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Мясников описал ситуацию с коронавирусом в Европе как "мракобесие"
Сегодня, 8:13
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lesjasap

Мясников описал ситуацию с коронавирусом в Европе как "мракобесие"

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Врач сравнил карантин в ЕС и России.

Доктор Александр Мясников описал ситуацию с коронавирусом в Европе как "мракобесие". Об этом телемедик сообщил в эфире канала "Россия-24".  Главный врач московской больницы под номером 71 уточнил, что из-за карантина на Париж "смотреть невозможно", потому что город находится как после атомной войны или нейтронной бомбы.

Специалист рассказал зрителям о том, что сейчас в европейском регионе в отдельных странах введен более жесткий карантин, чем был в России в прошлом году. При этом Мясников уверен, что в РФ с эпидемиологической обстановкой справляются значительно лучше, чем там. Он заметил, что на это указывает, в частности, низкий показатель смертности от инфекции.

Мясников сообщил, что отечественная медицина действует по проверенному "старому доброму алгоритму военной медицины".

Мясников объяснил избыточную смертность во время пандемии.

Фото: YouTube/О самом главном

Теги: александр мясников, доктор мясников, европа
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Общество, Здоровье,

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