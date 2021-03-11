Доктор Александр Мясников объяснил избыточную смертность во время пандемии коронавируса. Об этом специалист сообщил в эфире YouTube-проекта "СоловьевLIVE". По данным медика, в условиях неблагоприятной и тяжелой
эпидемиологической обстановки врачи отдают все силы на лечение пациентов именно с COVID-19. По словам Мясникова, зачастую из-за этого пациенты с другими заболеваниями не могут своевременно получить необходимую помощь.
Это не должно удивлять, потому что в принципе идет война. Реальная война с закрытием границ, с комендантским часом, с запиранием людей, с ограничением свободы людей, с неоказанием медицинской помощи.
Александр Мясников, российский врач
Эксперт напомнил статистику по смертности в США. В этой стране на каждого погибшего от коронавируса приходится по двое скончавшихся из-за неоказания медицинской помощи. Мясников заметил, что каждый четвертый человек с инфарктом умирает из-за того, что его не успели довезти до больницы. Также зафиксированы негативные тенденции по ранней диагностике пациентов с онкозаболеваниями.
Мясников назвал лучший продукт для защиты от рака.
Фото: YouTube/Соловьев Live
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