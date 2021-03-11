Врач объяснил, что все силы медиков брошены на помощь коронавирусным больным.

Доктор Александр Мясников объяснил избыточную смертность во время пандемии коронавируса. Об этом специалист сообщил в эфире YouTube-проекта "СоловьевLIVE". По данным медика, в условиях неблагоприятной и тяжелой

эпидемиологической обстановки врачи отдают все силы на лечение пациентов именно с COVID-19. По словам Мясникова, зачастую из-за этого пациенты с другими заболеваниями не могут своевременно получить необходимую помощь.

Это не должно удивлять, потому что в принципе идет война. Реальная война с закрытием границ, с комендантским часом, с запиранием людей, с ограничением свободы людей, с неоказанием медицинской помощи. Александр Мясников, российский врач

Эксперт напомнил статистику по смертности в США. В этой стране на каждого погибшего от коронавируса приходится по двое скончавшихся из-за неоказания медицинской помощи. Мясников заметил, что каждый четвертый человек с инфарктом умирает из-за того, что его не успели довезти до больницы. Также зафиксированы негативные тенденции по ранней диагностике пациентов с онкозаболеваниями.

Мясников назвал лучший продукт для защиты от рака.

Фото: YouTube/Соловьев Live