Защититься от данного заболевания поможет отказ от алкоголя и сигарет.

Телеведущий Александр Мясников развеял популярный миф о раке груди. Заявление он сделал в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, ношение бюстгальтера никак не сказывается на возникновение или протекание рака груди.

Никак не влияет, чтобы он там не передавливал, это может быть неудобно, но это никак не влияет на рак груди. Александр Мясников, телеведущий

Он отметил, что защититься от данного заболевания поможет отказ от алкоголя и сигарет. Мясников рекомендует женщинам делать маммографию регулярно с 40 лет.

Ранее Мясников назвал неожиданный фактор, повышающий риск заболеть COVID-19.

Видео: Youtube/Россия 1