Врач объяснил, что COVID-19 чаще болеют мужчины, а не женщины.

Российский медик Александр Мясников назвал неожиданный фактор, повышающий риск заболеть COVID-19. Об этом телеврач сообщил зрителям в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия-1". Запись эфира опубликована на YouTube-канале. По словам специалиста, инфекция проникает в организм за счет особых ангиотензинпревращающих рецепторов, находящихся в легких человека.

У мужчин их больше чем у женщин, а у кого больше рецепторов — у того больше шансов подхватить коронавирус и пневмонию. Александр Мясников, доктор

Эксперт пояснил, что женщины намного реже заражаются COVID-19 по сравнению с мужчинами. Он заметил, что у детей ангиотензинпревращающих рецепторов практически нет, поэтому они также редко подхватывают инфекцию. Также число ангиотензинпревращающих рецепторов отличаются у представителей различных рас. У негроидной и азиатской их больше, чем у представителей европеоидной.

Мясников назвал смертельную ошибку при лечении COVID-19.

Фото: YouTube/О самом главном