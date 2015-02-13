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Мясников посоветовал отказаться от инструкции к лекарствам

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Врач напомнил, что дозировку препарата для пациента определяет специалист.

Доктор Александр Мясников посоветовал отказаться от инструкции к лекарствам. Об этом телеврач сообщил зрителям в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия-1". Запись эфира доступна на YouTube-канале. Эксперт напомнил, что все действенные медицинские препараты могут оказывать негативное воздействие на организм пациента. Он добавил, что не существует лекарств без побочных эффектов.

Самое вредное, что может быть, — это читать инструкции. Эти бумажки написаны не врачами и не для пациентов. Не зря в США вы никогда не увидите таких бумажек.

Александр Мясников, российский врач

Специалист напомнил, что дозировку каждого конкретного препарата пациенту должен назначать врач. Он отметил, что дозировки, указанные в инструкциях к препаратам, часто бывают устаревшими. По мнению Мясникова, если медик ориентируется на "эту бумажку", то его следует считать плохим медиком.

Мясников заявил о смертельной опасности гипертонического криза.

Фото и видео : YouTube / О самом главном

Теги: александр мясников, доктор мясников
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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Тimoкhin Igor
Сегодня 7:53

Ну что ты во все дыры лезешь лекарь?

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