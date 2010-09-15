Доктор Мясников назвал смертельную опасность популярных обезболивающих

Врач назвал негативное воздействие нестероидных противовоспалительных препаратов на организм.

Доктор Александр Мясников назвал смертельную опасность популярных обезболивающих - нестероидных противовоспалительных лекарств. Об этом телеведущий сообщил в эфире программы "О самом главном", которая транслировалась на телеканале "Россия-24". Запись эфира доступна на YouTube-канале.

Любая таблетка может принести потенциальный вред. Еще раз: лекарство и яд отличаются только дозой. Александр Мясников, российский врач

Эксперт напомнил, что данные обезболивающие вредны для желудка. Они также способны вызвать кровотечения. Мясников привел в пример историю о 40-летнем пациенте, который скончался от острого кровотечения по дороге в операционную. Оказалось, что от боли в ноге мужчина принимал ежедневно до семи таблеток обезболивающего. Это спровоцировало у него язву желудка.

Также нестероидные противовоспалительные препараты являются основной причиной инфарктов и инсультов. Врач запретил принимать эти таблетки тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также лицам, старше 65 лет.

Мясников рассказал, как правильно сдавать анализ крови.

Видео: YT / Россия 1