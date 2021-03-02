Врач объяснил, что это состояние не наступает "само по себе".

Доктор Александр Мясников заявил о смертельной опасности гипертонического криза. Об этом телеврач рассказал зрителям в эфире программы на телеканале "Россия-1". Запись сюжета опубликована на YouTube-канале. По данным специалиста, резкое повышение давления может привести пациента к инсульту. По мнению Мясникова, гипертонический криз никогда не бывает "сам по себе".

Это сход с лечения либо неправильное лечение, либо вы не уловили, когда оно перестает контролироваться. Александр Мясников, российский медик

Напомним, что гипертонический криз является резким выраженным повышением артериального давления. Этот диагноз сопровождается общим ухудшением состояния пациента. Оно длится от нескольких часов до пары суток.

Доктор Мясников назвал смертельную опасность популярных обезболивающих.

Видео: YT / Россия 1