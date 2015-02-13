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Мясников назвал смертельную ошибку при лечении COVID-19

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Врач призвал различать лечение при легкой и тяжелой форме COVID-19.

Доктор Александр Мясников назвал смертельную ошибку при лечении COVID-19. Об этом специалист сообщил в эфире YouTube-проекта на канале "Соловьев Live". Медик призвал коллег различать такие диагнозы как "ковид-ОРЗ" и "ковид-пневмония". Он уточнил, что это - две разные болезни, поэтому лечить их нужно по-разному.

Я лично знаю людей, которые умирали от кровоизлияния в мозг. Это разновидность самоубийства и вредительства.

Александр Мясников, российский врач

Одной из ошибок в терапии коронавируса Мясников считает применение в обоих случаях кроворазжижающих препаратов. По мнению врача, такие лекарства показаны исключительно при тяжелой форме протекания заболевания. При легком протекании заражения медик рекомендовал пациенту соблюдать постельный режим, пить много жидкости, а при температуре принимать парацетамол.

Мясников посоветовал отказаться от инструкции к лекарствам.

Фото и видео: YouTube/ Соловьев Live 

Теги: александр мясников, доктор мясников
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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