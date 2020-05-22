Доктор Мясников рассказал о мечте встретиться с Путиным

Доктор Мясников рассказал о мечте встретиться с Владимиром Путиным. Об этом главный врач московской больницы под номером 71 заявил во время интервью с журналистом Владимиром Соловьевым. Ролик размещен на YouTube-канале.
Есть ребячливая мечта уже много-много лет — познакомиться лично. Сесть вот так и хотя бы три минуты поговорить
Александр Мясников
Гость программы отметил, что с подобной просьбой он обращался к своему знакомому из правительства. В ответ на это ему ответили, что "человек занят", а самому Мясникову посоветовали понять, что это "не игрушки".
Соловьев напомнил зрителям, что в начале марта 2018 года доктор Мясников оказался рядом с президентом России. Это произошло во время предвыборного митинг- концерта в Лужниках. Гость шоу объяснил, что оказался не готов ко встрече. Он не знал, что у него получится увидеть политика на данном мероприятии.
Доктор Мясников назвал причину "русского чуда" во время коронавируса.
Видео: YouTube / Соловьёв LIVE
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