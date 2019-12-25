Доктор Мясников рассказал о своих квартирах

Врач владеет собственностью в Москве, домом в деревне и квартирой в Париже.

Доктор Александр Мясников рассказал о своих квартирах во время интервью с Владимиром Соловьевым. Запись опубликована на YouTube-канале. Гость авторской программы телеведущего ответил на вопрос о своих доходах. По словам врача, он получает за свою деятельность "много денег, реально много денег". Мясников подчеркнул, что все средств он в итоге тратит.

Я когда пишу декларацию, то все время удивляюсь: это что, это где, откуда такие деньги? Начинаешь смотреть — я все трачу доктор Александр Мясников

Официальный представитель информационного центра по борьбе с коронавирусом рассказал Владимиру Соловьеву о том, что в его собственности есть двухкомнатная квартира в "сталинке". В помещении раньше якобы бывала дочь Иосифа Сталина Светлана. Медик заметил, что площадь данной квартиры всего 68 квадратных метров и она находится без ремонта. Еще одной собственностью врача считается дом в деревне, в 108 километрах от Москвы. В здании есть библиотека и баня. На момент покупки дом стоил около 640 тысяч рублей, но позже Мясников дополнительно скупил соседние участки, чтобы создать "настоящий хутор с прудом".

Также врач имеет квартиру в Париже. Напротив нее живет сын Мясникова, который родился во Франции, а сейчас там учится. на момент покупки квартиры в столице Франции медику пришлось брать кредит. Покупка обошлась доктору в 8 млн рублей.

Мясников назвал потенциальное число переболевших COVID-19 в России.

Видео: YouTube / Соловьёв LIVE