Врач объяснил, какой стороной нужно носить маску для защиты от вирусов.

Доктор Александр Мясников опроверг фейк о правиле ношения одноразовых медицинских масок. Об этом специалист рассказал на YouTube-канале "Стопконоравирус.РФ". По словам врача, две стороны одноразовых масок в действительности не предназначены для разных целей, как считают многие. Подобную информацию он назвал "чушью", которую распространяют "теоретики заговора" и "фантазеры-психи".

Новая фишка — якобы, если Вы больны, маску нужно носить белой стороной к лицу, а если хотите защитить себя, наоборот, наружу. Конечно, это бред Александр Мясников, официальный представитель информационного центра по борьбе с COVID-19

Доктор Мясников пояснил, что для защиты от вирусов медицинскую маску можно надевать любой стороной. Важным условием для правильного ношения является тот фактор, что средство индивидуальной защиты должно плотно прилегать к носу в области жесткого ребра с фиксатором.

Онищенко оценил фразу доктора Мясникова о коронавирусе "положено умереть — помрут".

Видео: Youtube/ стопкоронавирус.рф