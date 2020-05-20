Медик брал виагру с собой в Тибет.

Доктор Мясников раскрыл предназначение виагры в его домашней аптечке. Об этом медик рассказал во время выступления в программе "Спасибо, доктор", которая выходит на YouTube-платформе. Специалист рассказал о необычном действии препарата, который многие используют в качестве средства для улучшения потенции. Виагру специалист нашел случайно, когда искал в доме глазные капли.

Я перерыл всю аптечку. Все есть. Даже виагра есть, которую я брал на Тибет Александр Мясников, доктор

Официальный представитель информационного центра по борьбе с коронавирусом Александр Мясников пояснил, что виагра может помочь человеку, который путешествует в горах. Препарат улучшает дыхание, а также снимает легочную гипертензию. Его нередко используют горнолыжники.

Напомним, что ранее доктор Мясников заявил, что его преследуют дебилы, критикующие его высказывания.

Видео: YouTube / Соловьёв LIVE