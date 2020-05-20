Доктор Мясников раскрыл предназначение виагры в его домашней аптечке. Об этом медик рассказал во время выступления в программе "Спасибо, доктор", которая выходит на YouTube-платформе. Специалист рассказал о необычном действии препарата, который многие используют в качестве средства для улучшения потенции. Виагру специалист нашел случайно, когда искал в доме глазные капли.
Я перерыл всю аптечку. Все есть. Даже виагра есть, которую я брал на Тибет
Александр Мясников, доктор
Официальный представитель информационного центра по борьбе с коронавирусом Александр Мясников пояснил, что виагра может помочь человеку, который путешествует в горах. Препарат улучшает дыхание, а также снимает легочную гипертензию. Его нередко используют горнолыжники.
Напомним, что ранее доктор Мясников заявил, что его преследуют дебилы, критикующие его высказывания.
Видео: YouTube / Соловьёв LIVE
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